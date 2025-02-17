

Экс-премьера Гахария и экс-посла Грузии в Германии Хокришвили забросали яйцами в тбилисском аэропорту

17.02.2025 19:23





Георгия Гахария и Элгуджу Хокришвили, лидера и члена партии «Гахария за Грузию», забросали яйцами в международном аэропорту Тбилиси. Они вернулись в Грузию с Мюнхенской конференции по безопасности.



На видео, распространенном в СМИ, видно, что несколько человек снимали происходящее на мобильные телефоны, выкрикивая в адрес бывшего премьера вопросы: «Вас больше не финансирует USAID?», «Вы больше не продажный беспринципный агент?».



Член партии «Гахария за Грузию» Бека Лилуашвили заявил, что на лидера партии напали «партийные зондеры» основателя «Грузинской мечты», миллиардера Бидзины Иванишвили:



«Организованно, из засады, Бидзина Иванишвили послал на Георгию Гахария зондер-группу. Они совершили оскорбительные действия по отношению к председателю и члену нашей команды. Включая словесные оскорбления и провокационные выкрики. Похоже, что Иванишвили катастрофически боится того, что пообещал ему Георгий Гахария - потерю денег и власти», - сказал Бека Лилуашвили.



Как говорят в партии, находящаяся на месте полиция своим бездействием лишь поощрила нападавших:



«Находящаяся в истерике, осуществляющая насилие т.н. власть становится неконтролируемой», - заявляют в партии.



В «Грузинской мечте» отрицают, что имеют отношение к нападению на Гахария. Депутат от правящей партии Леван Мачавариани заявил, что «в интересах Гахария обвинить «Грузинскую мечту». По его словам, подобные действия никогда не были «почерком» его партии. При этом, он отметил, среди избирателей правящей партии могут быть люди, которые могут «так выражать свое недовольство».



«У нас более 1 миллиона 120 тысяч избирателей. Конечно, очень многие из них недовольны шагами господина Георгия Гахария и шагами остальной оппозиции», - сказал Мачавариани, добавив, что советует всем воздерживаться от таких действий.



Напомним: в январе на бывшего министра внутренних дел и экс-премьера Грузии, основателя партии «Гахария за Грузию» Георгия Гахария уже было совершено нападение в отеле «Шератон» в Батуми. После инцидента Гахария был доставлен в местную клинику, где ему диагностировали перелом носа и сотрясение мозга. МВД начало расследование по факту нападения по статье 126 УК Грузии «Насилие». По словам очевидцев, на Гахария напали депутат парламента от «Грузинской мечты» Дмитрий Самхарадзе и замминистра экономики Аджарии Георгий Манвелидзе.



После этого проправительственная телекомпания «Имеди» опубликовала смонтированные видеокадры, утверждая, что конфликт спровоцировал сам экс-премьер: якобы во время словесного противостояния Гахария бросил пластиковый стакан в Дмитрия Самхарадзе, после чего «последовал ответ Самхарадзе и физическое противостояние».



В самой партии «За Грузию» январское нападение на Георгия Гахария назвали «скоординированным, групповым, жестоким нападением, организованным режимом Иванишвили».





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