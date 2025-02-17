

TIG о деле Иванишвили VS Бачиашвили: обвинения могли бы стать предметом гражданского спора

17.02.2025 19:29





Transparency International Georgia изучила дело Георгия Бачиашвили в городском суде. По мнению организации, обвинение против бывшего директора Фонда соинвестирования не имеет под собой как юридических, так и фактических оснований.



НПО утверждает, что ни одно из возбужденных до сих пор уголовных дел «не отражает частные денежные интересы Иванишвили так ясно и неприкрыто, как дело Бачиашвили».



«Главный вопрос, который остается открытым в этом деле, заключается в том, был ли кредит в размере 5 млн $, выданный Cartu bank компании Бачиашвили, «инвестицией» Иванишвили в биткоины, в обмен на которую Бачиашвили был обязан передать Иванишвили биткоины, сгенерированные пропорционально этой сумме», — заявляют в организации.



Обстоятельства, говорится в отчете, указывают на то, что это не так, или, по крайней мере, в деле нет тех доказательств, которые убедили бы «объективного наблюдателя» в том, что Иванишвили действительно осуществил инвестицию.



TI заявляет, что:



• документальных подтверждений инвестиций в деле нет;

• на осуществленные «инвестиции» указывают только сам Иванишвили и его «подчиненные»;

• кредит в размере 5 млн $, предоставленный Бидзиной Иванишвили компании Бачиашвили, не был собственностью олигарха и не мог быть;

• в деле нет состава «присвоения» и «легализации незаконных доходов»;

• в лучшем случае указанные обвинением обстоятельства могли бы стать предметом гражданского спора.



НПО также заявила, что необходимости в дистанционном допросе Иванишвили не было.



Напомним, Георгий Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный олигархом, экс-премьером Бидзиной Иванишвили со дня его основания — с 30 сентября 2013 года.



Начальный капитал Фонда — 6 млрд долларов. Деятельность фонда затрагивает проекты в сферах энергетики, производства, туризма, логистики и сельского хозяйства. Он принадлежал олигарху до 2019 года. Ныне — передан государству.



Против Георгия Бачиашвили выдвинуто обвинение — присвоение криптовалюты на сумму 39 215 820 долларов США, говорится в заявлении Прокуратуры Грузии. Защищать себя Бачиашвили доверил международной юридической компании Amsterdam & Partners.



Адвокат бывшего главы Фонда соинвестирования Роберт Амстердам заявил, что возбужденное в отношении его подзащитного дело связано с проукраинскими и прозападными заявлениями бизнесмена. Тбилисский городской суд в отношении Георгия Бачиашвили избрал меру пресечения в виде залога в размере 2,5 миллионов лари.





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