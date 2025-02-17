

Папуашвили: часть лидеров ЕС хочет, чтобы Россия была побеждена не ими, а кем-то другим, и не на их территории

17.02.2025 19:37





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет, что, судя по заявлениям части европейских политиков на Мюнхенской конференции, они хотят одержать победу над Россией, однако — руками Украины, и чтобы борьба велась «не на их собственной территории, а где-то в другом месте».



Именно этим и объясняется шок от речи вице-президента США Джей ди Вэнса в Мюнхене, который, пишет Папуашвили, озвучил позицию нынешней Администрации США, которая подчеркнуто заявила, что ее целью является мир и прекращение войны и разрухи.



«На Мюнхенской конференции по безопасности мы услышали четкие заявления от некоторых европейских лидеров о том, что политическая суть войны касается не Украины, а России. Похоже, что они не столько беспокоятся о судьбе Украины, сколько хотят победить Россию. Однако главная лицемерная суть этой пугающей точки зрения заключается в том, что Россия должна быть побеждена не ими, а кем-то другим, и не на их собственной территории, а где-то в другом месте.



Именно поэтому позиция администрации США по Украине вызвала недоумение в некоторых европейских политических кругах. Вашингтон выразил позицию, что его главной целью является мир и прекращение войны и разрушений. Хорошо это или плохо, но главной целью Америки больше не является победа над Россией (если она когда-либо и была), и администрация Соединенных Штатов не намерена продолжать свои усилия по достижению этой цели. Взамен США позаботятся о мире в Украине», — отметил Папуашвили.



Спикер грузинского парламента обращает внимание на то, что бывший глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, «выступающий от имени определенной международной сети политиков, кажется, особенно расстроен этой ситуацией», поскольку он желает борьбу, но не на территории своей страны.



«Перефразируя Черчилля, он посоветовал международному сообществу продолжать войну, предлагая «кровь, труд, слезы и пот» («кровь, пот и слезы»; дословно: «Кровь, тяжелый труд, слезы и пот» — Blood, toil, tears, and sweat — это речь Уинстона Черчилля, произнесенная им 13 мая 1940 года перед палатой общин. Это — первая речь в качестве премьер-министра после вступления Великобритании во Вторую мировую войну. ред.). Однако, в отличие от Черчилля, он подразумевал это не для своей страны, а для других. Он также перечислил страны, которые он имел в виду: Украину, Молдову, Грузию и «другие».



«Мы делали это раньше и продолжаем делать», — сказал Ландсбергис, даже не представляя факт того, что он когда-либо действительно делал что-то подобное или намерен делать это в будущем. Интересно, что во время его правления, параллельно с войной в Украине, Литва стала ведущим экспортером вина в Россию, при этом не производя собственного вина. Неудивительно, что Ландсбергис готов к эскалации», — пишет Папуашвили.



Спикер парламента Грузии отметил, что война в Украине ставит перед некоторыми европейцами моральную дилемму: внутренне они должны понимать, что призывы к продолжению войны без принятия на себя ответственности и конкретных действий аморальны.



«Безответственные же субъекты представляют угрозу для архитектуры безопасности Европы. Если кто-то предлагает «кровь, труд, слезы и пот», то это должны быть их <ресурсы>, а не чьи-то еще. Статья 5 НАТО не запрещает никому предпринимать военные действия по собственной инициативе. Если кто-то захочет проявить себя в сфере международной безопасности, его войска будут с радостью приняты украинцами на поле боя», — уверен Папуашвили.



Политик подчеркнул, что с начала войны в Украине правительство Грузии прилагало огромные усилия, чтобы вестись на «советы» по эскалации отношений с Россией — будь то отправка добровольцев в Украину или введение двусторонних санкций против России. И они, пишет он, раздавали такие «советы» без гарантий безопасности и экономической помощи Грузи, в случае осложнения ситуации.



Тут снова Папуашвили переходит к нападкам на международные неправительственные организации — «радикальные» НПО, которые финансируются USAID и NED, деятельность которых в последние недели стала причиной скандала.



«Если бы правительство Грузиипоследовало этим «советам», у грузин сейчас было бы много «крови, труда, слез и пота» «, — подчеркнул спикер парламента.



Папуашвили отметил, что переговоры, начатые в третью годовщину начала российской агрессии против Украины, «должны быть направлены на достижение мира, а не на войну, и их должны вести ответственные государства, а не те, кто хочет удовлетворить свои интересы за счет других».



«P.S. На последней встрече с Ландсбергисом и его балтийскими коллегами я сказал им, что опыт показывает, что их советы не всегда являются истиной в последней инстанции. И тут же спросил его, показало ли нам время, что отказ грузинского правительства ввести двусторонние санкции против России и закрыть воздушное пространство, который они «советовали» Грузии, не являющейся членом НАТО, был правильным, а их «совет» — ошибкой. Они ответили мне молчанием, которое я воспринял как согласие», — пишет Папуашвили.



Источник: SOVA

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