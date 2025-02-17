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В Париже проходит чрезвычайный саммит европейских лидеров
17.02.2025 20:36
В Париже, по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона, на чрезвычайный саммит собрались европейские лидеры, - указанную информацию распространяет агентство France 24.
На саммите обсуждают вопросы войны России против Украины и безопасности Европы.
Помимо самого Макрона, в саммите принимают участи премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Испании Педро Санчес, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Совета Европы Антониу Кошта.
Вместе с тем, по информации администрации президента Франции, до начала встречи у Эммануэля Макрона состоялась телефонная беседа с президентом США Дональдом Трампом.
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