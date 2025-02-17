

Мдинарадзе: ​​В Уголовном кодексе будет восстановлена статья о государственной измене

17.02.2025 21:20





«В Уголовном кодексе будет восстановлена статья о государственной измене, исключенная Национальным движением», заявил парламентский лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.



Как отметил Мдинарадзе, такое решение было принято на сегодняшнем заседании парламентского большинства.



«Согласно нашему решению, ​​в Уголовный кодекс Грузии будет добавлена, правильнее было бы сказать, в Уголовном кодексе будет восстановлена статья о государственной измене, исключенная Национальным движением. Как бы это ни удивляло кого-то, или не удивляло, или было символичным, это произошло до августовской войны, это было сделано до августовской войны, в апреле 2007 года», — заявил Мамука Мдинарадзе.







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