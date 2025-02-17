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Мдинарадзе: В Уголовном кодексе будет восстановлена статья о государственной измене
17.02.2025 21:20
«В Уголовном кодексе будет восстановлена статья о государственной измене, исключенная Национальным движением», заявил парламентский лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.
Как отметил Мдинарадзе, такое решение было принято на сегодняшнем заседании парламентского большинства.
«Согласно нашему решению, в Уголовный кодекс Грузии будет добавлена, правильнее было бы сказать, в Уголовном кодексе будет восстановлена статья о государственной измене, исключенная Национальным движением. Как бы это ни удивляло кого-то, или не удивляло, или было символичным, это произошло до августовской войны, это было сделано до августовской войны, в апреле 2007 года», — заявил Мамука Мдинарадзе.
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