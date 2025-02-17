

Депутат «Мечты»: примем слово в слово переведенный американский закон FARA

17.02.2025 22:07





Депутат «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе еще раз заявил о том, что партия намерена принять «слово в слово переведенный американский закон FARA».



Мдинарадзе еще раз подчеркнул, что «агентурная» оппозиция Грузии, оппоненты «Мечты», молчаливо проигнорировали первое заявление «Грузинской мечты» о намерении принять прямую копию американского закона FARA.



«У принятия закона FARA есть подцель (вторичная — ред.) — разоблачение аферы века, и это делается для того, чтобы люди поняли, какого масштаба ложь им была предложена и что им навязали в течение двух лет.



Два года людей, наших граждан, заставили кричать: «НЕТ — российскому закону!», и эти выкрики носили характер кампании, когда в реальности речь о шла об американском законе, его упрощенной версии. И поэтому теперь мы слово в слово перевели американский закон — слово в слово(!), и на следующей неделе будет инициирован слово в слово переведенный c американского FARA законопроект», — заявил Мдинарадзе.



Исполнительный секретарь «Грузинской мечты» подчеркнул, что грузинское общество должно раз и навсегда знать, куда направляется каждая сумма, полученная из-за рубежа, то есть на что тратится каждый цент.



Мдинарадзе заявил, что делается это во избежание «истории» с 41,7 млн $ от USAID, из которых 15 млн $, отметил он, было потрачено в молодежном направлении, а на самом деле — на революционные цели. И сделано это было так, чтобы грузинское общество об этом не имело никакого понятия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





