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На выборах в Бундестаг лидирует консервативный блок Фридриха Мерца
24.02.2025 10:21
Согласно официальным предварительным результатам после завершения подсчета голосов, на досрочных выборах в Бундестаг победил консервативный блок Фридриха Мерца — Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), набрав 28,6%, сообщает Deutsche Welle.
Крайне правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заняла второе место с 20,8% голосов, левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) — третье с 16,4%, леволиберальный «Альянс 90/Зеленые» — четвертое (11,6% голосов), а пятое - Левая партия (8,8%).
Остальные партии не смогли преодолеть 5%-й барьер, необходимый для прохождения в парламент.
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