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В Киеве сегодня ожидают лидеров 13 стран
24.02.2025 10:32
По заявлению президента Украины Владимира Зеленского, 24 февраля в Киеве ожидают лидеров 13 стран. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.
По его словам, в понедельник в Киеве состоится саммит, в котором примут участие европейские лидеры.
«У нас будут 13 лидеров офлайн, также у нас будет 24 лидера онлайн. У нас будет руководство Евросоюза, здесь в Киеве, много делегаций... Наша платформа «Украина — Скандинавия — Балтия», лидеры Северной Европы будут здесь», — сказал Зеленский.
По его словам, будут приняты «твердые решения».
По информации Зеленского, на встречах внимание будет заострено на стратегии Украины, а также форматах гарантий безопасности.
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