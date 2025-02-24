

Замглавы МИД РФ: Прекращение огня в Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями

24.02.2025 11:26





Прекращение огня на Украине без устранения первопричин конфликта грозит тяжелыми последствиями, в том числе для российско-американских отношений, Москва этого не хочет и весьма развернуто объяснила американским представителям на встрече в Эр-Рияде свою позицию, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.



«Как это подчеркивалось и в Эр-Рияде, и ранее, прекращение огня без долгосрочного урегулирования — это путь к скорому возобновлению огня и возобновлению конфликта с еще более тяжелыми последствиями, в том числе последствиями для российско-американских отношений. Мы этого не хотим», - сказал Рябков.



По его словам, американская сторона продемонстрировала стремление как можно быстрее добиться прекращения огня.



Без устранения причин конфликта, которые заключаются в расширении НАТО, игнорировании госпереворота на Украине и несоблюдении Киевом Минских соглашений, а также нарушении прав русскоязычных в этой стране, найти долгосрочное решение не получится, подчеркнул Рябков.



«Прекращение огня само по себе — это не решение. У нас другой подход и другие ориентиры, о чем было сказано напрямую президентом России и о чем наши высокопоставленные представители говорили в Эр-Рияде с предельной четкостью и весьма развернуто», - добавил Рябков.





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