

Президенты Еврокомиссии и Европейского совета прибыли в Киев

24.02.2025 11:40





Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта прибыли в Киев, сообщили главы Еврокомиссии и Европейского совета в социальных сетях.



«В Украине, об Украине, вместе с Украиной», — пишет Антониу Кошта в X.



«В третью годовщину жестокого вторжения России Европа в Киеве. Мы сегодня в Киеве, потому что Украина — это Европа. В борьбе за выживание на карту поставлена ​​не только судьба Украины. Это судьба Европы», — написала Урсула фон дер Ляйен.



Как видно по фото- и видеоматериалам, прибывших в Украину гостей встречали глава администрации президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига.





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