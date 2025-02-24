

Две европейские страны против санкций в адрес Грузии - Кая Каллас

24.02.2025 12:17





Конечно, события в Грузии довольно тревожны, и мы обсудим, что можем сделать еще, — заявила журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас перед встречей министров иностранных дел ЕС в Брюсселе.



«Мы обсудим и вопрос Грузии. Конечно, развившиеся там события довольно тревожны, и мы обсудим, что еще можем сделать. Мы подняли вопрос о санкциях против тех, кто применяет насилие в отношении мирных протестующих. Пока нам не удалось убедить две европейские страны также согласиться на это, но мы продолжаем попытки», — отметила Каллас.



Она не назвала эти две европейские страны, но известно что против санкций выступали Венгрия и Словакия.





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