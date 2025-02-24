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Думаю, правительству Грузии нужно рассмотреть новые выборы - глава МИД Нидерландов
24.02.2025 13:17
Думаю, им следует рассмотреть проведение новых выборов, поскольку до и в период выборов выявилось много нарушений, — заявил министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп журналистам в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран ЕС, отвечая на вопрос о Грузии.
«Так что, я думаю, правительству Грузии нужно рассмотреть новые выборы, и это очень важно. Нидерланды поддерживают грузинский народ и будут это продолжать», — отметил Каспар Велдкамп.
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