

Грузинский народ, в отличие от своей власти, хочет иного будущего - глава МИД Финляндии

24.02.2025 13:32





Грузинский народ, в отличие от своей власти, хочет иного будущего, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен корреспонденту «Интерпрессньюс» на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.



«Сегодня мы будем говорить об обстановке в Грузии. Мы внимательно следим за ситуацией. Грузинский народ, в отличие от своей власти, хочет иного будущего. Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией», — заявила министр иностранных дел Финляндии.





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