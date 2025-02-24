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Грузинский народ, в отличие от своей власти, хочет иного будущего - глава МИД Финляндии
24.02.2025 13:32
Грузинский народ, в отличие от своей власти, хочет иного будущего, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен корреспонденту «Интерпрессньюс» на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе.
«Сегодня мы будем говорить об обстановке в Грузии. Мы внимательно следим за ситуацией. Грузинский народ, в отличие от своей власти, хочет иного будущего. Мы очень обеспокоены сложившейся ситуацией», — заявила министр иностранных дел Финляндии.
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