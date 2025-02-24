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Лавров: Россия прекратит боевые действия в Украине, когда результат переговоров ее устроит


24.02.2025   14:27


РФ готова вести переговоры по Украине, но боевые действия прекратит только при результате, который устроит российскую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

«Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», - сказал Лавров.

По его словам, об этом четко сказал президент РФ Владимир Путин.

«Безусловно, реалии на земле должны учитываться», - подчеркнул Лавров.


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