

Лавров: Россия прекратит боевые действия в Украине, когда результат переговоров ее устроит

24.02.2025 14:27





РФ готова вести переговоры по Украине, но боевые действия прекратит только при результате, который устроит российскую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.



«Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», - сказал Лавров.



По его словам, об этом четко сказал президент РФ Владимир Путин.



«Безусловно, реалии на земле должны учитываться», - подчеркнул Лавров.





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