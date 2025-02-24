|
|
|
Лавров: Россия прекратит боевые действия в Украине, когда результат переговоров ее устроит
24.02.2025 14:27
РФ готова вести переговоры по Украине, но боевые действия прекратит только при результате, который устроит российскую сторону. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.
«Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию», - сказал Лавров.
По его словам, об этом четко сказал президент РФ Владимир Путин.
«Безусловно, реалии на земле должны учитываться», - подчеркнул Лавров.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна