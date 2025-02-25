

Турция поддерживает вступление Украины в НАТО

25.02.2025 00:02





Турция не возражает против вступления Украины в НАТО, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан в интервью телеканалу Bloomberg TV. Однако Анкара призывает к реалистичному и прагматичному подходу в этом вопросе, добавил он, подчеркнув: официальная позиция властей Турции поддерживает вступление Украины в альянс.



24 февраля Фидан провел переговоры с главой российского МИД Сергеем Лавровым, в ходе которых обсуждалась украинская тематика и двустороннее сотрудничество. Министр отметил, что Турция детально осведомлена о российско-американских переговорах, состоявшихся в Эр-Рияде 18 февраля. По его словам, Анкара заинтересована в стабильности, мире и процветании как Украины, так и России.



Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция готова стать «идеальной платформой» для переговоров между Киевом, Москвой и Вашингтоном, направленных на достижение мирного урегулирования. Эрдоган особо подчеркнул, что Анкара считает уважение территориальной целостности и суверенитета Украины обязательным условием, и подтвердил готовность Турции содействовать организации диалога.



При этом осенью 2024 года Эрдоган отмечал, что вступление Украины в НАТО не является «вопросом, с которым спешат». Выступая на Генассамблеи ООН в Нью-Йорке он заявил, что США и другие западные страны не хотят видеть Украину в альянсе. «Мы обсуждаем эти вопросы коллегиально и учитываем мнение других стран-членов НАТО, прежде чем принимать окончательное решение», — отмечал тогда турецкий президент.



20 февраля стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность автоматического вступления Украины в НАТО в случае, если Россия нарушит условия возможного мирного соглашения. По данным источников NBC News, этот механизм может стать одной из гарантий безопасности, на которых настаивает Киев.





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