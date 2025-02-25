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Джонсон жестко прокомментировал заигрывание Трампа с Кремлем


25.02.2025   00:05


В контексте соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что президент Дональд Трамп «слишком долго» слушал людей вроде пропагандиста Такера Карлсона. В то же время политик выступил за это соглашение для продления помощи Украине, передает журналистка LIGA.net.

«Меня волнует то, что люди в Украине от [этого соглашения] испугаются. Но ни одна копейка не может поступать в этот фонд, который делится между Украиной и США, пока у вас не будет свободной, суверенной и безопасной Украины, не правда ли? Итак, здесь большой приз», – заявил экс-премьер во время специальной встречи YES.

Джонсон считает, что этим соглашением Трамп пытается показать украино-скептической части республиканского электората то, что он получил в обмен на продолжение американской поддержки для Украины.

Политик заметил: «И трагедия в том, что он [Трамп] слишком долго слушал таких людей, как Такер Карлсон, которые, в сущности, придерживаются линии Кремля».

В то же время бывший премьер считает, что дальнейшая американская поддержка «вполне стоит своей цены для Украины».


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