

Джонсон жестко прокомментировал заигрывание Трампа с Кремлем

25.02.2025 00:05





В контексте соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной, бывший британский премьер Борис Джонсон заявил, что президент Дональд Трамп «слишком долго» слушал людей вроде пропагандиста Такера Карлсона. В то же время политик выступил за это соглашение для продления помощи Украине, передает журналистка LIGA.net.



«Меня волнует то, что люди в Украине от [этого соглашения] испугаются. Но ни одна копейка не может поступать в этот фонд, который делится между Украиной и США, пока у вас не будет свободной, суверенной и безопасной Украины, не правда ли? Итак, здесь большой приз», – заявил экс-премьер во время специальной встречи YES.



Джонсон считает, что этим соглашением Трамп пытается показать украино-скептической части республиканского электората то, что он получил в обмен на продолжение американской поддержки для Украины.



Политик заметил: «И трагедия в том, что он [Трамп] слишком долго слушал таких людей, как Такер Карлсон, которые, в сущности, придерживаются линии Кремля».



В то же время бывший премьер считает, что дальнейшая американская поддержка «вполне стоит своей цены для Украины».





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