

Трамп за размещение европейского контингента в Украине

25.02.2025 00:08





Президент США Дональд Трамп поддерживает идею размещения европейского контингента войск в Украине для слежения за потенциальным "прекращением огня".



Об этом он сказал во время встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Белом доме 24 февраля, сообщает "Европейская правда".



По словам Трампа, европейские войска "могут зайти в Украину как миротворцы".



"Как только будет заключено соглашение, они могут наблюдать, все ли должным образом выполняется. Я не думаю, что это будет проблема", – добавил он.



Американский лидер на вопрос, будут ли США поддерживать европейские войска, которые будут размещены в Украине, сказал, что "у нас будет определенная форма поддержки".



"Не думаю, что это будет проблемой. Как только будет заключено соглашение, Россия вернется к своим делам, а Украина и Европа – к своим", – подытожил Трамп.



Напомним, Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе встречаются с Дональдом Трампом в Белом доме. Ожидается, что они будут убеждать Трампа оказать поддержку США миссии миротворцев в Украине.



Ранее президент Франции заявил, что решение о возможной отправке войск в Украину не будет приниматься немедленно, и что для этого нужно установление мира.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





