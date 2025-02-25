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Зурабишвили призвала граждан присоединиться к акции в День советской оккупации


25.02.2025   00:12


Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, призвала граждан страны присоединиться к акции в День советской оккупации, 25 февраля, на проспекте Руставели.

«Завтра 25 февраля, один из самых тяжелых дней в нашей новейшей истории, когда большевистские войска вошли в столицу. Этот день стал своего рода символом российской оккупации.

Поэтому завтра мы все обязаны встать на том же проспекте Руставели, чтобы сказать «Нет — российской оккупации». Это будет нашим совместным заявлением. Я жду вас завтра в 9 вечера на площади Руставели», — пишет Зурабишвили.

Напомним, 11-я Красная Армия Советской России вторглась в Демократическую Республику Грузия в ночь с 11 на 12 февраля 1921 года, что привело к падению столицы 25 февраля и 70-летней оккупации страны.


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