

В связи с Днем советской оккупации над зданием администрации правительства был приспущен государственный флаг

25.02.2025 10:32





В связи с Днем советской оккупации, над зданием администрации правительства был приспущен государственный флаг.



Прошло 104 года с момента советской оккупации. В этот день на административных зданиях и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом были приспущены флаги.



Постановлением парламента Грузии 25 февраля объявлено Днем советской оккупации.







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