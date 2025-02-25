

Георгий Бачиашвили вызван в прокуратуру

25.02.2025 10:46





По заявлению адвоката бывшего руководителя Фонда соинвестирования Георгия Бачиашвили – Левана Махарашвили, 25 февраля, в 11:00 по местному времени, его подзащитный вызван в прокуратуру Грузии.



По словам адвоката, предположительно, Георгию Бачиашвили будет предъявлено обвинение по делу „Мтквари-ГЭС“.



„Нам позвонили и сообщили, что в 11:00 мы должны явиться, явиться в Генеральную прокуратуру Грузии. Должны предъявить обвинение и обменяться материалами. Мы предполагаем, что обвинение должно быть предъявлено по вопросу „Мтквари-ГЭС“, так как этот вопрос выделен из основного дела“, - заявил Леван Махарашвили.



На вопрос, возможен ли арест Георгия Бачиашвили, адвокат ответил: „Я ничего не исключаю, теоретически возможно все“.



Напомним, что обвинение, предъявленное Георгию Бачиашвили, касается действий, осуществленных в 2017 году. В частности, по информации прокуратуры, Бачиашвили из чистой прибыли, полученной от вложения инвестиции, передал инвестору лишь 536 900 долларов США, а остальную часть в размере 8986 биткойнов, также принадлежащих инвестору, незаконно присвоил. Стоимость биткойнов на момент совершения преступления составляла около 43 миллиона долларов США.





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