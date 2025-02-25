|
|
|
В связи с Днем советской оккупации, над зданием администрации правительства был приспущен государственный флаг
25.02.2025 10:46
В связи с Днем советской оккупации, над зданием администрации правительства был приспущен государственный флаг.
Прошло 104 года с момента советской оккупации. В этот день на административных зданиях и в дипломатических представительствах Грузии за рубежом были приспущены флаги.
Постановлением парламента Грузии 25 февраля объявлено Днем советской оккупации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна