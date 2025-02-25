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На зданиях Минобороны и воинских подразделений приспущены государственные флаги


25.02.2025   10:46


В связи с Днем советской оккупации на административных зданиях Министерства обороны Грузии и Генерального штаба Сил обороны, а также во всех воинских подразделениях приспущены государственные флаги.

Постановлением парламента Грузии 25 февраля объявлено Днем советской оккупации.


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