

На зданиях Минобороны и воинских подразделений приспущены государственные флаги

25.02.2025 10:46





В связи с Днем советской оккупации на административных зданиях Министерства обороны Грузии и Генерального штаба Сил обороны, а также во всех воинских подразделениях приспущены государственные флаги.



Постановлением парламента Грузии 25 февраля объявлено Днем советской оккупации.





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