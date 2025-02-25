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Мака Бочоришвили встретилась с Антониу Гутерришем в ходе 58-й сессии Совета ООН по правам человека


25.02.2025   10:47


Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Женеве, в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека, встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Стороны обсудили участие Грузии в деятельности ООН и её институтов, а также важную роль организации в обеспечении мира и развития.

Министр поблагодарила Генерального секретаря за поддержку, выраженную в отношении Грузии. Также был затронут вопрос о ситуации в оккупированных регионах страны.

Стороны уделили особое внимание активному участию ООН в Женевских международных переговорах.

Была вновь подчеркнута значимость резолюций ООН, касающихся Грузии.

На встрече обсуждались вызовы безопасности в мире и регионе, а также была отмечена важность сохранения мира и стабильности в этом контексте.

Также речь шла о позитивной динамике экономического развития Грузии и ее роли в регионе.

Министр пригласила Генерального секретаря посетить Грузию и еще раз подтвердила готовность грузинской стороны продолжать поддержку инициатив ООН и активно участвовать в обеспечении мира, развития и решении глобальных вызовов.


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