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Мака Бочоришвили встретилась с Антониу Гутерришем в ходе 58-й сессии Совета ООН по правам человека
25.02.2025 10:47
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в Женеве, в рамках 58-й сессии Совета ООН по правам человека, встретилась с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Стороны обсудили участие Грузии в деятельности ООН и её институтов, а также важную роль организации в обеспечении мира и развития.
Министр поблагодарила Генерального секретаря за поддержку, выраженную в отношении Грузии. Также был затронут вопрос о ситуации в оккупированных регионах страны.
Стороны уделили особое внимание активному участию ООН в Женевских международных переговорах.
Была вновь подчеркнута значимость резолюций ООН, касающихся Грузии.
На встрече обсуждались вызовы безопасности в мире и регионе, а также была отмечена важность сохранения мира и стабильности в этом контексте.
Также речь шла о позитивной динамике экономического развития Грузии и ее роли в регионе.
Министр пригласила Генерального секретаря посетить Грузию и еще раз подтвердила готовность грузинской стороны продолжать поддержку инициатив ООН и активно участвовать в обеспечении мира, развития и решении глобальных вызовов.
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