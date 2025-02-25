

В Ланчхути из-за сильного снегопада разрушено 40 домов

25.02.2025 10:47





В Ланчхути из-за сильного снегопада разрушено 40 домов. Об этом сообщил мэр Александр Саришвили, отметив, что ситуация тяжелая.



Снег на территории муниципалитета продолжает идти беспрерывно. Саришвили заявил, что уже мобилизована дополнительная техника. Ее направляют в разные районы для эвакуации людей или расчищения дорог.



Несколько административных единиц – Чочхати, Грмагели и Ацана – остаются без электричества; часть населения вывезена: некоторые — в гостиницы, кто-то — в дома родственников.



«По имеющейся информации, разрушено около 40 домов. Хотя жилые дома повреждены, на данный момент сведений о пострадавших у нас нет», — завил мэр.









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