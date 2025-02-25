

Мэр Ланчхути: Из-за интенсивного снегопада в Ланчхутском муниципалитете сложилась сложная ситуация

25.02.2025 11:11





Из-за интенсивного снегопада в Ланчхутском муниципалитете сложилась сложная ситуация, - указанное заявление в беседе с агентством „Интерпрессньюс“ сделал мэр Ланчхути Александр Саришвили.



По его словам, мобилизована дополнительная техника, также возможна эвакуация жителей.



„Из-за интенсивного снегопада в Ланчхутском муниципалитете сложилась сложная ситуация, снег продолжает идти. Мы уже мобилизовали дополнительную технику, сейчас она направляется по разным направлениям, чтобы мы смогли максимально осуществить эвакуацию населения или проложить дорогу до населения. В несколько административных единиц не подается электроэнергия, в их числе: Чочхати, Грмагеле и Ацана. Определенную часть населения мы уже вывезли – часть разместили в гостиницах, часть – остается у родственников. По информации на настоящее время, произошло обрушение до 40 домов. Несмотря на то, что дома повреждены, информации о пострадавших пока нет“, - отметил Саришвили.





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