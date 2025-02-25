

В Озургети мужчина пострадал во время чистки крыши от снега

25.02.2025 11:12





В селе Шрома муниципалитета Озургети мужчина пострадал во время чистки крыши от снега. Он был доставлен в больницу, где ему проводят обследование.



По словам жителей села, чтобы спасти молодого человека, в течение всей ночи жители пытались собственными силами расчистить дорогу, чтобы отвезти его в клинику.



«Не спали всем селом, на месте работали 11 человек, дорогу расчистили в течение 5 часов, и пострадавший мужчина был вывезен», — рассказали местные жители.



Отметим, вечером 24 февраля жители села Шрома вызвали скорую, однако из-за сильного снегопада скорая медицинская помощь не смогла выехать на место.



Также в муниципалитете Озургети, селе Кончкати, погиб мужчина. Он тоже помогал соседу очищать крышу дома от снега.





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