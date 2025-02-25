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Кобахидзе: Мы поддерживаем мирный план правительства США


25.02.2025   11:55


Мы поддержали конкретно американскую резолюцию, которая была разработана без какого-либо влияния „Дип стейт“, - указанное заявление в беседе с журналистами сделал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам премьера, власти „Грузинской мечты“ поддерживают мирный план правительства США и выражают надежду на то, что указанный план будет успешно осуществлен уже в самое ближайшее время.

„В течение этих трех лет мы присоединились к более чем 600 документам, в том числе резолюциям в различных международных форматах, осуждающих военную агрессию России против Украины, поддерживающих суверенитет и территориальную целостность Украины. Наша позиция в этом отношении остается непоколебимой.

Мы присоединились к резолюции, разработанной правительством США, также поддерживающей Украину.

Мы поддерживаем мирный план правительства США и выражаем надежду на то, что указанный план будет успешно осуществлен уже в самое ближайшее время. Для нас важно присоединиться к резолюции субъекта, которая направлена на мир, а не на продление войны“, - заявил Кобахидзе.


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