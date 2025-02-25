

Бачиашвили: Не знаю, какую статью мне собираются вменить, преступные действия не прослеживаются

25.02.2025 11:55





В Генеральной прокуратуре Грузии проходит процедура предъявления обвинения бывшему руководителю Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили.



Как заявил перед началом процедуры Бачиашвили, ему будет предъявлено обвинение по делу „Мтквари-ГЭС“.



По его словам. новое дело против него является частью угрозы, анонсированной ранее почетным председателем правящей партии „Грузинская мечта“ Бидзиной Иванишвили.



„Вчера со мной связался мой следователь по текущему делу, который сообщил мне, что я должен явиться в прокуратуру для предъявления обвинения по делу „Мтквари-ГЭС“. Это вторая фабрикация, которая была анонсирована Бидзиной Иванишвили в своих показаниях в суде, что будет и дополнительное уголовное преследование, так что для меня это не стало но новостью, ни неожиданностью. Иванишвили в очередной раз ставит себя в очень тяжелое положение, так как к одному безосновательному делу он добавляет второе безосновательное дело, что станет дополнительным доказательством для Европейского суда в том, что это личная расправа с его стороны, он хочет выудить у меня большие средства и наказать за то, что я не стал его соучастников в тех антизападных делах, которые он осуществляет.



По делу „Мтквари-ГЭС“ в прокуратуру поступило письмо Иванишвили, в котором он говорит о том, что бюджет „Мтквари-ГЭС“ вырос и, наверное, Бачиашвили украл деньги, никаких доказательств, никаких документов в деле нет. Фонд соинвестирования совместно с „Мтквари-ГЭС“ управлял несколькими проектами, указанный фонд был учрежден по западной практике, и все решения, которые принимались Советом фонда, передавались „Мтквари-ГЭС“, и уже после этого „Мтквари-ГЭС“ приводила их в исполнение. В „Мтквари-ГЭС“ были вовлечены западные инженерные компании, занимавшиеся делопроизводством по тендеру. По идее, я, как директор, если бы и захотел совершить нечто незаконное, не имел никаких полномочий. Несмотря на то, было ли у меня право или нет, в „Мтквари-ГЭС“ не было принято ни одного незаконного решения.



На данном этапе я не знаю, какую статью мне собираются вменить, так как преступные действия не прослеживаются, а что понадобится прокуратуре, чтобы „сшить“ дело, я не в курсе“,- заявил Бачиашвили.





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