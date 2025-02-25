

В Грузии 90 дней протестов, День советской оккупации, шесть маршей и забастовка

25.02.2025 11:56





Сегодня — 90-й день протестов в Грузии и они будут посвящены отмечаемому 25 февраля в стране Дню советской оккупации. В Тбилиси заявлены шествия и забастовка во второй половине дня.



«25 февраля — день, который напоминает нам о том, что может с нами случиться, если история повторится», — акции анонсировали в Facebook участники текущих протестных митингов.



Организаторы считают, что сегодня Грузия «сталкивается с точно такой же экзистенциальной угрозой», как 104 года назад, когда части Красной армии вошли в Тбилиси.



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В Тбилиси вечером пойдут шествия к площади Героев с шести разных локаций — они объединятся у мемориала героев, погибших за территориальную целостность Грузии.



Шествиям присвоят имена героев, связанных с историей борьбы Грузии за независимость и сопротивлением советской оккупации:

➖от парка Ваке стартует марш имени Маро Макашвили;

➖от улицы Амаглеба марш имени юнкеров;

➖от станции метро Авлабари марш имени генерала Мазниашвили;

➖от площади Марджанишвили марша имени Валико Джугели;

➖от Вокзальной площади марш имени Валодиа Гогиадзе;

➖от Дворца спорта марш имени Гоги и Алекси Месхишвили.



Одновременно «людям, которые создают экономику страны», предлагается оставить свои рабочие места в 16:00 и выйти на улицы «от имени 49 узников совести, 500 избитых единомышленников, тысяч несправедливо оштрафованных и десятков тысяч разозлившихся людей».



* Первая забастовка с требованием новых выборов и освобождением задержанных проходила в Грузии 15 января. Тогда она продолжалась три часа – с 15:00 до 18:00.



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