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В Грузии 90 дней протестов, День советской оккупации, шесть маршей и забастовка
25.02.2025 11:56
Сегодня — 90-й день протестов в Грузии и они будут посвящены отмечаемому 25 февраля в стране Дню советской оккупации. В Тбилиси заявлены шествия и забастовка во второй половине дня.
«25 февраля — день, который напоминает нам о том, что может с нами случиться, если история повторится», — акции анонсировали в Facebook участники текущих протестных митингов.
Организаторы считают, что сегодня Грузия «сталкивается с точно такой же экзистенциальной угрозой», как 104 года назад, когда части Красной армии вошли в Тбилиси.
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В Тбилиси вечером пойдут шествия к площади Героев с шести разных локаций — они объединятся у мемориала героев, погибших за территориальную целостность Грузии.
Шествиям присвоят имена героев, связанных с историей борьбы Грузии за независимость и сопротивлением советской оккупации:
➖от парка Ваке стартует марш имени Маро Макашвили;
➖от улицы Амаглеба марш имени юнкеров;
➖от станции метро Авлабари марш имени генерала Мазниашвили;
➖от площади Марджанишвили марша имени Валико Джугели;
➖от Вокзальной площади марш имени Валодиа Гогиадзе;
➖от Дворца спорта марш имени Гоги и Алекси Месхишвили.
Одновременно «людям, которые создают экономику страны», предлагается оставить свои рабочие места в 16:00 и выйти на улицы «от имени 49 узников совести, 500 избитых единомышленников, тысяч несправедливо оштрафованных и десятков тысяч разозлившихся людей».
* Первая забастовка с требованием новых выборов и освобождением задержанных проходила в Грузии 15 января. Тогда она продолжалась три часа – с 15:00 до 18:00.
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