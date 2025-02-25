

Папуашвили: Единственная страна, которая может закончить войну, это США

25.02.2025 12:32





Единственная страна, которая может завершить эту войну таким образом, чтобы в Украине был устойчивый мир и соответствующие гарантии безопасности, это Соединенные Штаты Америки – Никакая другая! – указанное заявление в беседе с журналистами сделал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.



По его словам, европейские лидеры подстрекали Украину и обещали победу в этой войне, сейчас же им приходится просить место за столом переговоров.



„Причина, по которой мы поддерживаем политику новой администрации США в том, что о том, что мы говорили три года назад, сегодня говорят все больше стран и политических групп, и, в первую очередь, говорит сама новая администрация США. Единственная страна, которая может завершить эту войну, это США. Мы видели много европейских лидеров, которую прикладывали руку к груди, подстрекали Украину, обещали ей, что она выиграет в этой войне. Где они сейчас?! Где европейские лидеры, обещавшие Украине, что она победит?! Где они?! Просят места за столом переговоров. И это им приходится просить. Поэтому единственная страна, которая может завершить эту войну таким образом, чтобы в Украине был устойчивый мир и соответствующие гарантии безопасности, это Соединенные Штаты Америки. И никакая другая!,“ – заявил Папуашвили.



Он также отметил, что войну можно было избежать.



По словам Папуашвили, Грузия хорошо знает, как начинаются и заканчиваются такие войны, именно поэтому грузинский народ не допустил, чтобы в 2022 году началась новая война.





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