

Закареишвили: Если бы не сами грузины, Россия никогда мы ничего не добилась в Грузии

25.02.2025 13:40





Если бы не грузинские негодяи и подонки, которые есть и сегодня, Россия ничего бы не добилась в Грузии - Это „Грузинская мечта“ под руководством Иванишвили, - указанное заявление в эфире телепрограммы „Дневной ньюсрум“ телеканала „Палитраньюс“ сделал политолог Паата Закареишвили.



По его словам, один человек нигде ничего не решает, складываются пирамиды, и кто является частью этой пирамиды, кто по сей день голосует за „Грузинскую мечту“, являются „Орджоникидзе“.



„Сегодня – центральный день в истории Грузии. К сожалению, центральный по сегодняшний день, так как, несмотря на то, что мы свободны, нашим главным, центральным вызовом по-прежнему остается Россия. Это государство, осуществившее оккупацию. Когда мы говорим, мы все пытаемся свалить на русских. Мы забываем, кто подписал депешу, отправленную из Тбилиси в Москву. Подписал Орджоникидзе, грузин. Сталин ее получил... Если бы не грузинские негодяи и подонки, которые есть и сегодня, Россия ничего бы не добилась в Грузии. У нас очень серьезный, четкий, национальный суверенитет. Мы защищены нашей культурой, языком, Кавказским хребтом и Черным морем, если бы не раскол внутри крепости. Это проблема и сегодня. Это „Грузинская мечта“ под руководством Иванишвили. Один человек нигде ничего не решает. Складываются пирамиды. Иванишвили-то во главе, однако, те, кто являются частью этой пирамиды, кто по сей день голосует за „Грузинскую мечту“, все они „Орджоникидзе“.



Эта война, которая в Украине, была у нас в 2008 году. Сначала была наша, затем встал вопрос Крыма – в контексте Украины, а после вопрос всей Украины. Ложь, бесстыдная, наглая ложь, якобы, бы мы избежали войны. Мы не смогли избежать, к сожалению, войну 2008 года, однако сейчас, после 2008 года, Россия решила свое в Грузии. Она считает, что полностью контролирует Грузию, и никаких оснований, никаких признаков, перемещений не было в направлении войны. Никто не собирался входить в Грузию. Войну ведут только и только власти. Они по сей день не могут привести никакого конкретного примера. Где „партия глобальной войны“? Забыли о ней? Как и том, что „Гареджи - Грузия“. Сейчас „Дип стейт“. Постоянно дурят этим своих избирателей, больше никого. Кому не нравится „Грузинская мечта“, на того такое не действует. Все эти заявление, хотя бы поддержка американской резолюции, этим они хотят показать, что крутые, вроде они с Америкой. Постоянное вранье, ложь, этим они обманывают только своих избирателей, готовых обманывать себя. Их это устраивает, чтобы получать пенсии, пособия“, - заявил Паата Закареишвили.





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