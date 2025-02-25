

Закон «О вещании» ограничит право выражать свою позицию журналистам и ведущим новостных программ

25.02.2025 13:42





В закон «О вещании» вводится ряд запретов, согласно которым в информационной программе, а также при освещении других вопросов государственной политики, ведущим и журналистам выражать свою позицию будет запрещено.



Стандарты авторских передач также будут пересмотрены и определены законом.



Также законом будут определяться правила получения/передачи информации телекомпанией скрытым способом. Будет запрещена запись интервью или телефонного разговора с целью ее трансляции без предварительного уведомления респондента.



Среди новых регуляций проекта:



вещатель обязан передавать новости и информацию, основанную на фактах — точно и беспристрастно, а также принимать все разумные меры для предотвращения распространения ложной или вводящей в заблуждение информации;

если допущена фактическая ошибка, надо будет открыто и незамедлительно ее исправить — с использованием соответствующих средств и форм в соответствующее эфирное время, после того как вещателю станет известно об ошибке;

сообщая статистическую информацию, вещатель должен указать источник;

во время информационной программы будет недопустимо использование инсценировок (намек на смоделированный выпуск новостей «Хроника» на телеканале Imedi TV во времена правления Михаила Саакашвили, который также считался проправительственным — ред.). В противном случае, общественно-политической или иной передаче следует четко дать понять, что это — инсценировка или постановочный материал. Каждая транслируемая реконструкция документальных или реальных фактов должна быть четко изложена;

вещатель должен указать источник информации. В случае анонимного источника, вещатель должен четко указать на это. В этом случае заинтересованное лицо, чьи законные интересы (включая репутацию и имя) могут быть ущемлены путем внесения некорректного (ошибочного) факта в программу вещателя, имеет право подать жалобу. Кроме того, этот человек будет иметь право в течение 10 дней после первоначального заявления (включая сам факт) обратиться к соответствующему вещателю с просьбой разрешить ему предоставить возможность исправить или опровергнуть (ошибочный) факт, содержащийся в первоначальном заявлении в эфире вещателя, с помощью средств и формы, соизмеримых с продолжительностью первоначального сообщения.

отказ вещателя в этом случае может быть обжалован в регулирующей комиссии (Комиссии по коммуникациям — ред.) или в суде;

во время информационного выпуска вещатель обязан обеспечить соблюдение принципа справедливости и беспристрастности. В новостной программе вещатель также обязан обеспечить четкое разделение фактов и комментариев;

участие политического деятеля или члена политической партии в новостях или новостной программе в качестве ведущего, интервьюера или журналиста не допускается;

освещая политические или иные споры в новостной программе, вещатель должен обеспечивать баланс в каждой программе или программном цикле. А если баланс достигается за счет всего цикла программы, то аудитория должна быть проинформирована об этом в первый день запуска программы;

недопустимо освещать политические или иные противоречия или актуальные вопросы государственной политики в новостной программе, основываясь на личном отношении или мнении вещателя (редакционная политика — ред.). Нельзя будет выражать поддержку или порицание какой-либо политической партии, общественному, религиозному объединению или другой заинтересованной группе;

во время авторской программы непосредственно перед началом передачи аудитория должна быть проинформирована о том, что программа является авторской. Все заслуживающие внимания альтернативные мнения должны быть адекватно представлены в авторской программе. Следует избегать искажения факта или мнения и неправильного истолкования различных мнений;

вещатель должен будет относиться к каждому участнику программы с должной справедливостью и уважением;

лицо, против которого в программе были высказаны обвинения, должно получить право на своевременный и надлежащий ответ;

приглашение только одной заинтересованной стороны к участию в программе с целью всестороннего изучения конкретной позиции по актуальному вопросу не может использоваться в качестве средства нападения на группы, которые не участвуют в программе;

звонки в прямом эфире должны отбираться в соответствии с принципом справедливости, то есть чтобы не фиксировалась только одна точка зрения, необходима альтернативная, чтобы избежать манипулирования общественным мнением с помощью этих звонков.

Отметим, «Грузинская мечта» и ее партия-сателлит «Сила народа», которая позиционирует себя как оппозиционная сила в парламенте Грузии, уже инициировали поправки в закон «О вещании».







Напомним также, вслед за российским аналогом закона об иноагентах, «Грузинская мечта» намерена принять и медиа-закон. Парламентский лидер партии Мамука Мдинарадзе заявил, что в парламенте Грузии будет инициирован «Закон о СМИ». Он подчеркнул, что новая регуляция — это британская модель.



Закон установит «стандарты объективности» СМИ и журналистской этики, определять механизм мониторинга и соблюдения стандартов работы медиа.



Источник: СОВА

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





