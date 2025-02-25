

Слово «гендер» уберут из всех законов Грузии — проект «Грузинской мечты»

25.02.2025 13:44





Термины «гендер» и «гендерная идентичность» будут исключены из всех действующих законов Грузии, объявила «Грузинская мечта».



Закон о гендерном равенстве переименовывается в Закон о равенстве женщин и мужчин.



Инициаторы поправок – депутаты «Грузинской мечты» и её сателлита — партии «Власть народа».



Термин «гендерные вопросы» будет заменён на «вопросы равенства женщин и мужчин», а «гендерная нетерпимость» — на «нетерпимость к равенству женщин и мужчин».



Термин «гендерно-чувствительный» будет изменён на «чувствительный по половому признаку» и так далее.



Законопроект уже передан на рассмотрение парламентских комитетов.



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