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Слово «гендер» уберут из всех законов Грузии — проект «Грузинской мечты»
25.02.2025 13:44
Термины «гендер» и «гендерная идентичность» будут исключены из всех действующих законов Грузии, объявила «Грузинская мечта».
Закон о гендерном равенстве переименовывается в Закон о равенстве женщин и мужчин.
Инициаторы поправок – депутаты «Грузинской мечты» и её сателлита — партии «Власть народа».
Термин «гендерные вопросы» будет заменён на «вопросы равенства женщин и мужчин», а «гендерная нетерпимость» — на «нетерпимость к равенству женщин и мужчин».
Термин «гендерно-чувствительный» будет изменён на «чувствительный по половому признаку» и так далее.
Законопроект уже передан на рассмотрение парламентских комитетов.
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