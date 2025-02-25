

Политики откликнулись на третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину

25.02.2025 13:45





Грузинские демонстранты, политики и представители гражданского общества 24 февраля отметили третью годовщину полномасштабного вторжения России в Украину и выразили солидарность с охваченной войной страной. В Киеве прошел саммит высокого уровня партнеров Украины, на который собрались лидеры десятков стран, как очно, так и по видеосвязи. Чтобы выразить свою поддержку, в Киев прибыли лидеры Канады, стран Балтии и других стран, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Официальная грузинская делегация к этой поддержке не присоединилась.



В Тбилиси прошла акция солидарности, организованная общественными организациями «Протест 24» и Лабораторией по исследованию советского прошлого. Организаторы подчеркнули более широкий контекст войны, заявив: «от окончания этой войны зависит не только судьба Европы, но и безопасность Грузии конкретно. Украина борется за независимость и является щитом для следующих мишеней Путина. Среди них одной из первых является Грузия».



Митинг начался в 19:00 возле посольства Украины. Участники митинга отдали дань памяти как украинскому сопротивлению, так и грузинским добровольцам, погибшим на войне. Затем участники прошли маршем до проспекта Руставели, чтобы выразить свою поддержку Украине. Они держали флаги Украины, Грузии и Евросоюза, а также баннеры с надписями «Россия — террористическое государство» и «Слава Украине». Аналогичные марши солидарности прошли в Тбилиси в 2023 и 2024 годах.



Митинги солидарности с Украиной прошли по всей Европе, в том числе в Брюсселе, Женеве и Праге.



«Civil Georgia» представляет заявления грузинских политиков по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину:



Президент Саломе Зурабишвили: «Сегодня, спустя три года после начала агрессии России против Украины, Грузия и грузинский народ поддерживают Украину. Когда речь идет о мире, самое главное — чтобы жертвы этой войны, которые столько дней терпели, пока украинцы боролись за свою территорию, за свободу, за независимость, чтобы мир был справедливым и честным. Потому что в противном случае не будет прочного мира. Этот мир должен быть с Украиной, с участием Украины, с участием европейцев, которые также заботятся о своей свободе и будущем. Грузия поддерживает вас в это очень важное время. Грузия желает вам мира, который будет длительным и станет миром для всей Европы. Мы знаем, что мы ведем одну и ту же борьбу. Война у нас гибридная, но это все равно война. Мы также заслуживаем справедливого и прочного мира, все вместе в свободной и независимой Европе».



Правящая команда



Премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе: «Сегодня исполняется три года с начала войны в Украине. Это поистине трагическая дата в истории нашей дружественной страны Украины. Последствия войны очень тяжелы для нашей дружественной страны, нашего дружественного народа. В результате этой войны погибло много людей. До десяти миллионов украинцев стали перемещенными лицами и беженцами. В настоящее время 20% территории Украины оккупировано Российской Федерацией, а ее инфраструктура, экономика и энергетический сектор разрушены. Внешний долг Украины достигает почти 100% экономики. В этом году этот показатель составляет 96%, а к концу года этот показатель уже превысит 100%. Желаем нашей дружелюбной стране и дружелюбному народу, прежде всего, мира. Принципиально важно, чтобы начатый процесс, связанный с установлением мира в Украине, был успешно завершен как можно скорее. Я хотел бы еще раз выразить надежду на скорейшее установление мира в нашей дружественной стране Украине».



Шалва Папуашвили, председатель парламента «Грузинской мечты»: «В третью годовщину войны в Украине власть Грузии может смело смотреть в глаза грузинскому народу, потому что мы остались верны своим ценностям, принципам и убеждениям. Вот почему в октябре прошлого года мы были избраны во власть в четвертый раз… После начала войны правительство Грузии выразило полную солидарность с украинским народом: мы были соавторами и подписантами всех международных политических и правовых документов, осуждающих российскую агрессию; Мы исключили любые попытки обойти международные санкции, введенные против России; Мы оказали гуманитарную помощь Украине; Мы приютили десятки тысяч украинских беженцев наряду с нашими 300 000 ВПЛ с оккупированных территорий. Однако, несмотря на явное и скрытое давление, мы не вводили двусторонних санкций против России, не ограничивали наземное и воздушное сообщение, поскольку было ясно, что для России такая эскалация будет совершенно незаметна, а для Грузии, при отсутствии международных гарантий безопасности и экономического характера, это привело бы к экономическому коллапсу и новой войне. Несмотря на нашу активную солидарность с Украиной, реакция администрации Зеленского оказалась непонятной. Через неделю после начала войны правительство Украины отозвало своего посла из Грузии, а сам Зеленский выступил на митинге протеста перед зданием грузинского парламента со словами о том, что «грузинский народ лучше грузинского правительства», тем самым явно спровоцировав протесты против грузинского правительства. Украинские официальные лица, включая советника президента по безопасности, открыто призывали нас принудительно вернуть Абхазию и Цхинвальский регион. Мы хорошо помним заявления радикальной оппозиции, действующей в унисон с украинским правительством, и аффилированных с ними НПО о том, что они «предпочтут бомбы позору», вызванному политикой властей Грузии… Точно так же в течение последних нескольких лет нас подталкивали подчинять наши национальные интересы непонятным требованиям нового псевдолиберального интернационала. Этого не произойдет, особенно при правлении «Грузинской мечты».



Оппозиция



Ахали/Коалиция за перемены: «Три года назад Россия-оккупант начала полномасштабную агрессию против Украины. За три года наш общий враг не добился ни одной из своих целей. 3 года сопротивления, героизма и борьбы за свободу. Слава Украине! Слава украинским и грузинским героям! Все будет Украина!».



Хатиа Деканоидзе, «Единство-Национальное движение»: «Три года сопротивления! Важно прибыть к Посольству Украины сегодня в 19:00. Украина защищает свободу. Она сдерживает орду три года. Слава Украине!🇺🇦».



«Сильная Грузия»: «Победа Украине! Слава героям!



Георгий Гахария, партия «За Грузию»: «В течение трех лет Украина с исключительным мужеством и самоотверженностью борется с самым жестоким вторжением этого столетия. Решимость украинского народа защитить свою свободу и европейское будущее вдохновляет свободный мир. Украина заслуживает справедливого и прочного мира, который мы должны обеспечить совместными усилиями».



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