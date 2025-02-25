

К процессу оказания помощи населению, пострадавшему от снегопада в Западной Грузии, подключатся силы обороны

25.02.2025 14:19





К процессу оказания помощи населению, пострадавшему от снегопада в Западной Грузии, подключатся силы обороны. Соответствующий указ издал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



„Представители местных властей и соответствующих служб в чрезвычайном режиме борются с с устранением вызовов, созданных непогодой, чтобы нужды населения были удовлетворены в кратчайшие сроки “, - сообщили в Администрации правительства Грузии.





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