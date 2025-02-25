|
|
|
К процессу оказания помощи населению, пострадавшему от снегопада в Западной Грузии, подключатся силы обороны
25.02.2025 14:19
К процессу оказания помощи населению, пострадавшему от снегопада в Западной Грузии, подключатся силы обороны. Соответствующий указ издал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
„Представители местных властей и соответствующих служб в чрезвычайном режиме борются с с устранением вызовов, созданных непогодой, чтобы нужды населения были удовлетворены в кратчайшие сроки “, - сообщили в Администрации правительства Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна