

Бачиашвили предъявлено обвинение по новому делу

25.02.2025 14:19





Прокуратура Грузии предъявила обвинение бывшему генеральному директору Фонда соинвестирования Георгию Бачиашвили в «невыполнении должностных обязанностей».



По данным прокуратуры, в ходе расследования установлено, что в мае 2013 года по инициативе Бидзины Иванишвили было создано ООО «GCF Partners» — фонд соинвестирования с целью реализации важных инвестиционных проектов в Грузии. С момента основания и до мая 2019 года Георгий Бачиашвили занимал должность генерального директора Фонда, а затем до 2023 года являлся председателем Консультативного совета того же Фонда. В ноябре 2014 года Фонд соинвестирования подписал письменное соглашение с компанией GCF Luxembourg в соответствии с которым он взял на себя ответственность за надлежащее и эффективное управление инвестициями компании в Грузии, а также существующими активами.



«В том же году компания «GCF Luxembourg» по инициативе Георгия Бачиашвили приобрела долю в ООО «Мтквари ГЭС», которому принадлежал проект строительства ГЭС на реке Мтквари в Ахалцихе. По первоначальным расчетам, ГЭС «Мтквари» представляла собой выгодный инвестиционный проект, стоимость строительства которого составляла около 140 млн долларов США, а ввод ГЭС в эксплуатацию предполагался в 2019 году.



Перед приобретением проекта ГЭС «Мтквари» по заказу Фонда соинвестирования были проведены экспертиза и соответствующие исследования проекта ГЭС, в результате которых был выявлен ряд важных и существенных рисков и угроз. Выявленные риски необходимо было учитывать как на начальном этапе строительства ГЭС, так и в ходе его дальнейшего процесса.



Несмотря на то, что Георгий Бачиашвили, как генеральный директор Фонда соинвестирования, нес полную ответственность за надлежащее и эффективное управление инвестиционными проектами и активами GCF Luxembourg, он ненадлежащим образом исполнял свои обязанности, и, ни на начальном этапе строительства ГЭС, ни в последующий период не принял надлежащих и необходимых мер по устранению выявленных рисков или угроз, связанных с процессом строительства ГЭС.



«В результате объем инвестиций и сроки ввода в эксплуатацию Мтквари ГЭС непропорционально возросли, что негативно отразилось на рентабельности проекта, а его инвестиционная стоимость увеличилась примерно на 100 млн долларов США и составила 240 млн долларов США. Также следует отметить, что, несмотря на колоссальные затраты, ГЭС до сих пор не введена в эксплуатацию, в результате чего законным интересам инвестора был нанесен существенный ущерб», — говорится в заявлении прокуратуры.



Георгию Бачиашвили предъявлено обвинение по статье 2201 части 2 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей лицом, наделенным специальными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Предъявленные ему обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет.



«Доводим до сведения общественности, что следственное подразделение Генеральной прокуратуры Грузии продолжает изучение фактов присвоения и легализации незаконных доходов в рамках проводимого расследования, в том числе путем обращения в компетентные органы иностранных государств в рамках соответствующей правовой помощи».



В самом начале расследования прокуратура обратилась в компетентные органы Швейцарской Конфедерации с просьбой об оказании правовой помощи, в частности, о передаче важных доказательств по делу, в том числе информации, касающейся банковских счетов Георгия Бачиашвили, из банка BANK JULIUS BAER, расположенного в Швейцарии.



«Мы будем периодически информировать общественность о ходе и результатах расследования», — заявили в прокуратуре.



Вчера Бачиашвили заявил, что прокуратура намерена предъявить ему новые обвинения.



По словам Бачиашвили, начало нового дале потребовалось из-за того, что нынешнее дело против него безнадежно. Однако Бачиашвили также утверждает, что предъявление ему новых сфабрикованных обвинений «еще больше усугубляет его [Бидзины Иванишвили] положение».



«Конечно, никаких доказательств там тоже нет. Иванишвили просто устно говорит, что бюджет проекта увеличился и что Бачиашвили, вероятно, присвоил эти деньги. […] Это еще больше ухудшает его положение. Любой независимый суд, а тем более Страсбургский суд, однозначно примет во внимание такое давление и такое использование судебного и государственного ресурса, которое осуществляет Иванишвили», — заявил Георгий Бачиашвили в эфире «Формулы».



Бачиашвили также заявил, что Бидзина Иванишвили «помешан» на двух вещах — деньгах и власти.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





