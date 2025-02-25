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«Energo-Pro Georgia»: В настоящее время в некоторые села Гурии и Кобулети электроэнергия подается с ограничениями


25.02.2025   14:20



Дополнительные бригады «Energo-Pro Georgia», прибывшие в Гурию и Аджарию из Кахетии, Мцхета-Мтианети, Квемо Картли, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Имерети и Самегрело, уже несколько дней работают в чрезвычайном режиме.

Об этом сообщает компания «Energo-Pro Georgia».

По информации компании, из-за сильного снегопада спецтехнике сложно передвигаться по дорогам, и в большинстве случаев электрикам приходится добираться до мест повреждений пешком. Тем не менее, они стараются оперативно проводить восстановительные работы.

Согласно заявлению «Energo-Pro Georgia», в настоящее время электроэнергия подается с ограничениями в некоторых селах Гурии и Кобулетского муниципалитета. Районные центры и жизненно важные объекты обеспечены стабильным электроснабжением.

Как отмечает компания, электрики, прибывшие в Гурию и Аджарию со всей Грузии, продолжают работать в усиленном режиме и не остановятся, пока полностью не восстановят электроснабжение.


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