

«Energo-Pro Georgia»: В настоящее время в некоторые села Гурии и Кобулети электроэнергия подается с ограничениями

25.02.2025 14:20







Дополнительные бригады «Energo-Pro Georgia», прибывшие в Гурию и Аджарию из Кахетии, Мцхета-Мтианети, Квемо Картли, Шида Картли, Самцхе-Джавахети, Имерети и Самегрело, уже несколько дней работают в чрезвычайном режиме.



Об этом сообщает компания «Energo-Pro Georgia».



По информации компании, из-за сильного снегопада спецтехнике сложно передвигаться по дорогам, и в большинстве случаев электрикам приходится добираться до мест повреждений пешком. Тем не менее, они стараются оперативно проводить восстановительные работы.



Согласно заявлению «Energo-Pro Georgia», в настоящее время электроэнергия подается с ограничениями в некоторых селах Гурии и Кобулетского муниципалитета. Районные центры и жизненно важные объекты обеспечены стабильным электроснабжением.



Как отмечает компания, электрики, прибывшие в Гурию и Аджарию со всей Грузии, продолжают работать в усиленном режиме и не остановятся, пока полностью не восстановят электроснабжение.





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