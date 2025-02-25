

Как «Мечта» намерена регулировать вещание – очередной репрессивный законопроект

25.02.2025 14:23





«Грузинская мечта» намерена ввести репрессивные нормы в Закон о вещании. Законопроект был зарегистрирован в бюро 24 февраля.



«Грузинская мечта» утверждает, что создает т.н. британский стандарт, который, среди прочих нововведений, подразумевает расширение полномочий Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.



Среди изменений, предусмотренных законопроектом, можно выделить следующие:



В новостных программах, а также при освещении иных вопросов государственной политики (за исключением авторских программ) ограничивается выражение позиции;



Лицу, против которого выдвинуты обвинения в программе, должна быть предоставлена ​​возможность дать своевременный и надлежащий ответ. Ответ должен быть представлен справедливо и точно;



Закон определяет все случаи, в которых получение и/или передача информации негласными методами является оправданным; Кроме того, определен стандарт скрытой записи на частной территории.



Определен стандарт точности и достоверности информации передаваемой при освещении вооруженных конфликтов, аварий, чрезвычайных ситуаций и т.п.



Кроме того, одним из важных запретов новых поправок станет получение финансирования из-за рубежа. Целью этого изменения является снижение «влияния иностранной державы на формирование общественного мнения посредством вещателя».



Авторами и инициаторами законопроекта являются следующие члены «Грузинской мечты»: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Рати Ионатамишвили, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури, Виктор Джапаридзе, Нодар Турдзеладзе, Ирма Заврадашвили, Леван Мачавариани, Рамина Берадзе, Ираклий Кирцхалиа, Саломе Джинджолава, Торнике Берекашвили, Генриетта Цицава и Мамука Мдинарадзе.



Нетгазета

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