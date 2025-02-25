

Зурабишвили: Угроза войны не исходит ни из одного другого источника, помимо России

25.02.2025 14:59





Бороться стоит всегда, 25 февраля – символ борьбы, а не преклонения! Угроза войны не исходит ни из одного другого источника, помимо России, и если Грузия этого не поняла, тогда я не знаю, что мы поняли из нашей истории, - указанное заявление сделала 5-ый президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По ее словам, страна, находящаяся рядом с Россией, всегда будет бояться того, что та начнет войну.



Зурабишвили находилась в Коджори, где почтила память погибших у мемориала юнкеров.



„25 февраля для всех нас является очень тяжелым днем, но в то же время, это и день большой надежды. Это символ того, что грузины не уступят ни независимость, ни свободу... Если сегодня мы свободны и независимы, это именно из-за того, что мы являемся наследниками этой борьбы, верности этой стране, которые привели нас к сегодняшнему дню. Так было века назад, так и спустя века. Так что, бороться стоит всегда, борьба до конца. 25 февраля – это именно символ борьбы, а не преклонения...



Война идет только со стороны одной страны, и то, что сегодня мы стоим здесь, мы должны знать эту страну. Страна, которая начинает войну против всех своих соседей, только одна, и до тех пор, пока этой страной будет оккупирован еще один квадратный километр какой-либо соседней страны, эта страна будет империалистом, агрессором, и находящиеся рядом с этой страной всегда будут испытывать страх, что она начнет войну против нее. Угроза войны не исходит ни из одного другого источника, помимо России, и если Грузия этого не поняла, тогда я не знаю, что мы поняли из нашей истории“, - заявила Зурабишвили.



Кроме того, она прокомментировал снегопад в Грузии и заявила, что тот факт, что в заснеженные села отправляются добровольцы, означает, что „у нас очень сильное общество, но нет властей“.



„Сегодня в Грузии, в регионе Гурия, в Аджарии очень большая трагедия. Вся Западная Грузия под снегом, и пока никакого реагирования со стороны государства. Селения погребены под снегом, там проживает очень много людей, туда отправляются добровольцы. Это значит, что у нас очень сильное общество, очень живое общество, но у нас нет государства“, - заявила 5-ый президент Грузии.





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