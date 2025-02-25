

Вольский: Политический вкус Герчинского является недипломатичным и, зачастую, весьма неподобающим

25.02.2025 15:00





Хочу сказать о Герчинском (прим. посол Евросоюза в Грузии), что в Грузии он – не прокурор, и не тот человек, который имеет право вмешиваться во внутренние процессы - [Герчинский] проявил свой политический вкус, что также является неверным, недипломатичным и, зачастую, весьма неподобающим, - об этом в своем комментарии по вчерашнему заявлению посла Евросоюза в Грузии Павела Герчинского заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По его словам, Герчинский не имеет право выступать организатором определенных политических акций, а также подключаться к ним, как некоторые страны-члены Евросоюза.



„О Герчинском хочу сказать, что в Грузии он – не прокурор, и не тот человек, который имеет право вмешиваться во внутренние процессы страны. [Он не имеет право] собирать людей, которые, как ему кажется, являются проводниками европейских интересов, а тем более выступать организатором определенных политических акций, а также подключаться к ним, как некоторые страны-члены Евросоюза. Шалва Папуашвили является законодателем, и он дает свои заключения, политические оценки текущим процессам, как и любой другой, однако Герчинскому одни нравятся, а другие - нет. Он проявил свой политический вкус, что также является неверным, недипломатичным и, зачастую, весьма неподобающим”, - заявил Вольский.



В беседе на ту же тему он отметил, что это – влияние “Дип стейт”, и Павел Герчинский такой не один“.



„Павел Герчинский не единственный. Мы видели представителей власти, одного из видных деятелей парламента Швеции, одного из лидеров парламента ФРГ, министров иностранных дел прибалтийских стран, министра иностранных дел Исландии, что служит конкретному плану – сохранить свои влияния, в том числе и на Южном Кавказе, но этого не случится, если не будет власти, прыгающей на одной ноге и исполняющей любые указания, которые могут быть связаны с очень широким спектром интересов, так как в настоящее время имеет место противостояние определенных позиций, разделяющих указанные процессы в направлении войны или мира. Думаю, именно это является влиянием „Дип стейт“, и Павел Герчинский такой не один. Представьте из самих форматов Евросоюза, сколько резолюций против Грузии принял Европейский парламент, в котором действует эта группа, в которой объединены союзники Павела Герчинского. Союзники с той точки зрения, что у них есть конкретные задачи. Они определяют эти задачи, пишут сценарий, и уже выявлено очень много организаций, которые получают деньги именно за то, чтобы этот план осуществить. То, о чем мы говорили несколько лет назад, сейчас проявляется в действиях новой администрации США”, - заявил Вольский.





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