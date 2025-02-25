

В публичной службе будет введен новый статус – лицо, приравненное к публичному служащему

25.02.2025 15:56





В публичной службе будет введен новый статус – лицо, приравненное к публичному служащему.



Фракции „Грузинская мечта“ и „Сила народа“ представил в законодательный орган проект, согласно которому, руководитель или заместитель руководителя юридического лица публичного права станут лицами, приравненными к публичному служащему (за исключением общеобразовательных учреждений, ВУЗов, учреждений профессионального образования, профессиональных образовательных учреждений, а также ЮЛПП, занимающихся научной, исследовательской, спортивной или религиозной деятельностью).



На указанные субъекты будут распространяться нормы, предусмотренные Законом Грузии „О публичной службе“.



В рамках указанной инициативы, в случае сокращения штатов в связи с реорганизацией, служащий, уволенный с работы, получит компенсацию в размере 1 оклада по заработной плате.





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