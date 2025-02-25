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В муниципалитете Кобулети найден замерзшим один человек
25.02.2025 15:57
В муниципалитете Кобулети, в селе Хуцубани, 25 февраля возле дома был найден замерзшим один человек. Информацию подтвердили в мэрии Кобулети, сообщает Batumelebi.
Мужчина не идентифицирован: был ли погибший одинок и как он оказался на улице зимой, мэрия Кобулети не располагают информацией.
Деталями этого трагического факта ни одно госучреждение в Аджарии пока не располагает.
Отметим, в Ланчхути из-за сильного снегопада разрушено 40 домов. Снег на территории муниципалитета Озургети продолжает идти беспрерывно. Мобилизована дополнительная техника. Ее направляют в разные районы для эвакуации людей или расчищения дорог.
Местные жители собственными силами пытаются расчищать дороги и освобождать крыши домов от снега. В результате в селе Шрома мужчина пострадал , его доставили в больницу, где он проходит обследование.
Сообщается, что к этому моменту высота снежного покрова в селах Гурии превысила два метра. Дороги завалены снегом. С рядом сел нет связи по телефону, не подается газ и электроэнергия.
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