

Зурабишвили — о снегопаде на Западе Грузии

25.02.2025 15:57





Саломе Зурабишвили, пятый президент Грузии, отреагировала на сильный снегопад в Западной Грузии, заявив, что в заснеженные села идут волонтеры, что означает, что «у нас очень сильное общество и у нас нет государства». Об этом она написала также в соцсетях.



«Сегодня в Грузии, в Гурии, в Аджарии происходит очень большая трагедия. Вся западная Грузия находится под снегом, и пока нет никакой реакции со стороны государства. Эти села погребены под снегом, там живет очень много людей, туда идут только волонтеры. Это означает, что у нас очень сильное общество, очень живое общество, и у нас нет государства», – заявила Зурабишвили.



Отметим, в Ланчхути из-за сильного снегопада разрушено 40 домов. Снег на территории муниципалитета Озургети продолжает идти беспрерывно. Мобилизована дополнительная техника. Ее направляют в разные районы для эвакуации людей или расчищения дорог.



Местные жители собственными силами пытаются расчищать дороги и освобождать крыши домов от снега. В результате в селе Шрома мужчина пострадал , его доставили в больницу, где он проходит обследование.



Сообщается, что к этому моменту высота снежного покрова в селах Гурии превысила два метра. Дороги завалены снегом. С рядом сел нет связи по телефону, не подается газ и электроэнергия.



Источник: СОВА

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