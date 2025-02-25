

«Грузинская мечта» запрещает иностранное финансирование вещателей и устанавливает правила вещания

25.02.2025 15:58





На фоне более широкой тенденции ограничения иностранной помощи, согласно официальным законопроектам, зарегистрированным на сайте парламента 24 февраля, поправки в Закон Грузии о вещании, инициированные членами однопартийного парламента, ограничивают иностранное финансирование вещателей и устанавливают правила вещания.



«Предлагаемые поправки ограничат получение вещателем прямого или косвенного финансирования от иностранной силы», — говорится в законопроекте, и добавляется, что это не распространяется на коммерческую рекламу, телеторговлю, спонсорство или размещение продукции в программах.



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что информация, распространяемая вещателями, «обладает высокой степенью достоверности и может оказать существенное влияние на формирование общественного мнения. Соответственно, необходимо на законодательном уровне ограничить получение вещателем финансирования от иностранных сил. Это обеспечит снижение влияния иностранной силы на формирование общественного мнения через вещатели».



Поправки также ограничат покупку услуг вещателей иностранной силой, а также прямое или косвенное финансирование или софинансирование подготовки и/или трансляции программ. Термин «иностранная сила» в законопроекте относится к представителям иностранных правительств, иностранным гражданам, юридическим лицам и другим организациям, не созданным в Грузии, таким как фонды, ассоциации, компании, сети или союзы, созданные в соответствии с иностранной юрисдикцией или международным правом.



Кроме того, проект поправок запрещает вещателю получать какое-либо «прямое или косвенное финансирование» в обмен на размещение социальной рекламы.



Другая часть проекта поправок вводит ограничительные правила вещания. Один из лидеров «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе ранее заявлял, что изменения будут основаны на британской модели.



Согласно поправкам, в новостных программах вещатель обязан «обеспечить четкое разделение фактов и комментариев». Кроме того, вещателю запрещено освещать в своей новостной программе информацию, отражающую политические или иные виды противоречий или текущие вопросы государственной политики, «основываясь на личном отношении или мнении вещателя». «Вещатель обязан передавать новости и основанную на фактах информацию с должной точностью и беспристрастностью», — говорится в законопроекте.



Согласно поправкам, лицу, против которого выдвинуты обвинения в программе, «должна быть предоставлена ​​своевременная и надлежащая возможность для ответа».



Поправки также уточняют, когда допускается ведение секретной записи, и что это может быть оправдано только высоким общественным интересом, в том числе в случаях, когда есть обоснованное подозрение, что будут обнаружены доказательства преступления.



Законопроект также устанавливает стандарты отчетности о вооруженных конфликтах, несчастных случаях и/или чрезвычайных ситуациях.



Поправки расширяют полномочия Комиссии по коммуникациям по рассмотрению нарушений закона, условий лицензий и правил выдачи разрешений.



Проект поправок будет рассмотрен без ускоренной процедуры. Однопартийный парламент, в котором представлены только «Грузинская мечта» и псевдооппозиционные депутаты, будут приняты предположительно в ближайшие месяцы.



Инициаторами законопроекта о внесении изменений в Закон «О вещании» являются депутаты от «Грузинской мечты» и «Силы народа»: Арчил Гордуладзе, Торнике Чеишвили, Рати Ионатамишвили, Давид Матикашвили, Гурам Мачарашвили, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури, Виктор Джапаридзе, Созар Субари, Нодар Турдзеладзе, Ирма Заврадашвили, Леван Мачавариани, Рамина Берадзе, Ираклий Кирцхалия, Саломе Джинджолава, Торнике Берекашвили, Генриетта Цицава, Мамука Мдинарадзе.



Civil.ge

• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





