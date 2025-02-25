Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Аппарат Народного защитника Грузии о неэффективности мероприятий по борьбе со стихийными явлениями


25.02.2025   16:37


Тяжелые проблемы, вызванные снегопадом в Гурии и других регионах, в очередной раз показали неэффективность превентивных и последующих мероприятий по борьбе со стихийными явлениями, что, в первую очередь, учитывая управление чрезвычайными ситуациями, идентификацию угроз и риски, характерные для муниципалитетов, связано с планами по управлению соответствующими рисками,- указанное заявление распространяет Аппарат Народного защитника Грузии.

Как говорится в заявлении, как центральные, так и местные власти, совместными усилиями и при использовании надлежащих ресурсов, исходящих из законодательства, должны проводить соответствующие комплексные мероприятия.

«В первую очередь, Аппарат Народного защитника Грузии выражает соболезнования членам семьи погибшего в результате стихийных явлений.

До настоящего времени распространяется большое количество информации о том, что некоторые села в Грузии отрезаны от внешнего мира, а жители, в том числе престарелые и дети оказались в тяжелейшей ситуации (прекращение подачи электроэнергии, отсутствие запасов еды, риски обрушения домов), а также о потерпевших.

Народный защитник подчеркивает, что как центральные, так и местные власти, совместными усилиями и при использовании надлежащих ресурсов, исходящих из законодательства, должны проводить соответствующие комплексные мероприятия, в том числе с целью защиты жизни, здоровья, имущества граждан во время чрезвычайной ситуации, вызванной естественными факторами.

Тяжелые проблемы, вызванные снегопадом в Гурии и других регионах, в очередной раз показали неэффективность превентивных и последующих мероприятий по борьбе со стихийными явлениями, что, в первую очередь, учитывая управление чрезвычайными ситуациями, идентификацию угроз и риски, характерные для муниципалитетов, связано с планами по управлению соответствующими рисками. Указанное напрямую связано с защитой жизни, здоровья, безопасной среды и прав собственности, и в рамках своего мандата Народный защитник продолжит наблюдать за ситуацией»,- говорится в заявлении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна