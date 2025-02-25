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Аппарат Народного защитника Грузии о неэффективности мероприятий по борьбе со стихийными явлениями
25.02.2025 16:37
Тяжелые проблемы, вызванные снегопадом в Гурии и других регионах, в очередной раз показали неэффективность превентивных и последующих мероприятий по борьбе со стихийными явлениями, что, в первую очередь, учитывая управление чрезвычайными ситуациями, идентификацию угроз и риски, характерные для муниципалитетов, связано с планами по управлению соответствующими рисками,- указанное заявление распространяет Аппарат Народного защитника Грузии.
Как говорится в заявлении, как центральные, так и местные власти, совместными усилиями и при использовании надлежащих ресурсов, исходящих из законодательства, должны проводить соответствующие комплексные мероприятия.
«В первую очередь, Аппарат Народного защитника Грузии выражает соболезнования членам семьи погибшего в результате стихийных явлений.
До настоящего времени распространяется большое количество информации о том, что некоторые села в Грузии отрезаны от внешнего мира, а жители, в том числе престарелые и дети оказались в тяжелейшей ситуации (прекращение подачи электроэнергии, отсутствие запасов еды, риски обрушения домов), а также о потерпевших.
Народный защитник подчеркивает, что как центральные, так и местные власти, совместными усилиями и при использовании надлежащих ресурсов, исходящих из законодательства, должны проводить соответствующие комплексные мероприятия, в том числе с целью защиты жизни, здоровья, имущества граждан во время чрезвычайной ситуации, вызванной естественными факторами.
Тяжелые проблемы, вызванные снегопадом в Гурии и других регионах, в очередной раз показали неэффективность превентивных и последующих мероприятий по борьбе со стихийными явлениями, что, в первую очередь, учитывая управление чрезвычайными ситуациями, идентификацию угроз и риски, характерные для муниципалитетов, связано с планами по управлению соответствующими рисками. Указанное напрямую связано с защитой жизни, здоровья, безопасной среды и прав собственности, и в рамках своего мандата Народный защитник продолжит наблюдать за ситуацией»,- говорится в заявлении.
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