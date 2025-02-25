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Грузия не явилась на голосование ГА ООН по украинской резолюции
25.02.2025 16:39
Совет Безопасности ООН принял подготовленную США резолюцию по случаю третьей годовщины вторжения России в Украину.
Как отмечает Reuters, резолюция отражает нейтральную позицию США по конфликту, поскольку президент Дональд Трамп стремится стать посредником в установлении мира.
В коротком тексте резолюции выражается скорбь по жертвам «российско-украинского конфликта», подтверждается, что целью ООН является поддержание международного мира и безопасности. Резолюция призывает к скорейшему установлению прочного мира.
Резолюция США получила 10 голосов «за» (постоянные члены Совбеза Россия, Китай и США, а также Алжир, Гайана, Пакистан, Панама, Южная Корея, Сьерра-Леоне и Сомали). Франция, Великобритания, Дания, Греция и Словения воздержались, пишет «Эхо Кавказа».
Перед голосованием в Совете безопасности ООН сразу две резолюции по Украине приняла Генеральная Ассамблея.
Одну разработали Украина и страны ЕС, а другую — США. Но США не смогли убедить Генеральную Ассамблею принять ту же резолюцию из трех пунктов, что и Совет Безопасности. Ассамблея внесла поправки, усилив формулировку в поддержку Украины и в итоге США сами не проголосовали за свою же резолюцию.
Грузинская делегация не удостоила своими голосами ни одну из резолюций в Генассамблее. На голосование по украинской не явилась, на голосовании по американской поступила, как США – воздержалась.
Резолюции Совета Безопасности считаются обязательными, а резолюции Генеральной Ассамблеи — нет. Однако резолюции Генеральной Ассамблеи имеют политический вес, отражая глобальный взгляд на войну.
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