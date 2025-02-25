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Анита Хиппер: Мы не видим позитивных новостей из Грузии
25.02.2025 17:37
Мы не видим позитивных новостей из Грузии, и последние безосновательные обвинения в адрес нашего посла только подтверждают этот факт. Разумеется, наш посол имеет нашу полную поддержку, - указанное заявление в Брюсселе в беседе со специальным корреспондентом агентства „Интерпрессньюс“ сделал спикер Европейской комиссии по вопросам внешней политики и политике безопасности Анита Хиппер.
«До настоящего времени мы не видим позитивных новостей из Грузии, и последние безосновательные обвинения в адрес нашего посла только подтверждают этот факт. Разумеется, наш посол имеет нашу полную поддержку, а, что касается правящей партии и того, что мы видим после октября прошлого года, это постоянный откат от демократии, мы видим постоянные запугивания, угрозы в отношении мирных демонстрантов, журналистов, общественных деятелей и, в основном, в отношении тех, кто говорит о свободе и демократии», - заявила она.
По словам спикера, Евросоюз стоит рядом с теми гражданами Грузии, кто борется за общие ценности.
«Каждому гражданину Грузии, кто борется за ценности, Евросоюз - с вами, именно поэтому мы не только строго осуждаем любую тактику запугивания и репрессий, но и предприняли последующие действия. Это сокращение любых политических контактов, заморозка финансовой поддержки правительства и переадресация указанных средств гражданскому обществу Грузии, а также ограничение поездок для дипломатов», - заявила Анита Хиппер.
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