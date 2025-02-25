

Петер Сийярто: Если бы оппозиция победила на выборах в Грузии, Брюссель был бы очень доволен

25.02.2025 17:42





«Подход Евросоюза к Грузии и грузинскому правительству крайне несправедлив по очень простой причине: в Брюсселе ненавидят все патриотические, консервативные и правые правительства», — заявил грузинским журналистам в Женеве министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.



По словам Петера Сийярто, если бы оппозиция победила на выборах в Грузии, Брюссель был бы очень доволен.



«Они бы сказали, что демократия в Грузии находится в лучшей форме, но после того, как результаты выборов не пришлись им по вкусу, стало ясно, что они начнут нападать на вас. Также и в случае с Венгрией. Мы находимся у власти уже 15 лет, и мы постоянно под нападками, потому что мы проводим патриотическую, консервативную политику и ставим национальные интересы превыше всего», — заявил Сийярто.



Кроме того, как отметил венгерский министр, и Венгрия, и Грузия подвергаются сильным атакам, однако под руководством новой администрации США ситуация для правительств обеих стран кардинально изменилась.



«Вчера в ООН мы выступили соавторами инициированной США мирной резолюции, которая, по моему мнению, является единственным приемлемым путем к миру. Как вы видите, мир существенно изменился, несмотря на то, что мы оба подвергаемся массированным атакам, ситуация для обоих радикально изменилась под руководством новой администрации США, как для правительства Венгрии, так и Грузии», — заявил Петер Сийярто.





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