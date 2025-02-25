

В порядок избрания членов ЦИК вносятся очередные изменения

25.02.2025 18:30





Большинство правящей партии »Грузинская мечта» вносит очередные изменения в порядок избрания членов Центральной избирательной комиссии - Для выбора лиц, представленных парламентом на вакантные должности в ЦИК Грузии, голосование с кворумом в три четверти депутатов больше нужно не будет.



Согласно изменениям, которые запланированы в регламенте парламента, при избрании члена ЦИК избранным будет считаться тот кандидат, которого поддержит большинство полного состава парламента.



»Исходя из конституционного принципа, парламент Грузии большинством своего полного состава решает такие важные вопросы, как – изменение регламента, избрание председателя и др. Кроме того, парламент Грузии большинством своего полного состава осуществляет ратификацию, денонсацию и аннулирование международных договоров.



Разумно, чтобы это конституционный принцип был распространен и на избрание членов ЦИК», - говорится в разъяснительной записке к проекту.



Согласно тому же проекту, в процессе принятия публичных решений парламентом Грузии участие неправительственных организаций больше не будет обязательным – в том числе при решение вопросов такой важности, как избрание членов прокурорского совета, членов дисциплинарной коллегии судей общих судов, а также членов ЦИК Грузии.





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