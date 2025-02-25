

«Мечта» выступила с обвинениями в адрес посла ЕС в Грузии

25.02.2025 19:13





«Посол ЕС потерпел поражение на выборах, и его положение обусловлено всем этим», — заявил премьер-министр «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе в ответ на заявление посла ЕС о введении санкций.



По словам Кобахидзе, посол ни разу не осудил «насильственные митинги», проходившие в Грузии.



«Исходя из этого, к сожалению, этот человек также является соучастником насилия и продолжает поощрять насилие, хотя его попытка в данном случае не увенчалась успехом… Когда вы представляете Евросоюз в конкретной стране, в том числе стране-кандидате на членство в ЕС, вы должны заботиться о сближении ЕС и соответствующей страны. Когда вы делаете противоположные шаги, это контрпродуктивно и очень печально. Лично я могу выразить уважение к господину Герчинскому, однако он напрямую действует по заданиям «глубинного государства». Исходя из этого, его положение не является простым», – заявил Кобахидзе.



По его словам, за несколько дней до выборов Герчинский напрямую призвал избирателей максимально мобилизоваться и проголосовать против «Грузинской мечты» (ГМ). Говоря об этом Кобахидзе привел слова посла ЕС о том, что в условиях нынешней власти евроинтеграция была приостановлена.



«Он прямо сказал, что при нынешнем правительстве европейская интеграция приостановлена и для того, чтобы процессы шли по-другому, необходима максимальная мобилизация избирателей. Это был прямой призыв к избирателям выйти и проголосовать против «Грузинской мечты» и в пользу радикальной оппозиции. Позднее господин Герчинский заявил, что, оказывается, не ЕС приостановил евроинтеграцию, а до этого ее приостановила «Грузинская мечта». Он сам запутался в своей лжи. Он занимался предвыборной агитацией в пользу коллективного «Национального движения»… Человек выходит и бросает пепел в глаза грузинскому обществу. Он говорит, что митинги были мирными», — добавил Ираклий Кобахидзе.



Кобахидзе также добавил, что в насилии замешаны люди, финансируемые Брюсселем, и что посол ЕС скрывает, на что тратятся деньги Европейского фонда за демократию.



Председатель парламента ГМ Шалва Папуашвили, комментируя заявление европейского дипломата заявил, что Герчинский не разбирается в своих функциях, считая себя прокурором.



«Посол говорит о том, кого мы должны наказать и кого мы должны расследовать, и я не понимаю, кого представляет г-н Герчинский. Он представляет какие-то страны, которые отличаются особой агрессией по отношению к грузинскому народу? Он не представляет Венгрию и Словакию? Независимо от того, какие решения были приняты, почему он позволяет себе говорить о том, что он работает над тем, чтобы здесь кого-то наказать? Я не думаю, что его кто-то сюда направлял в качестве следователя», — отметил Папуашвили.



Папуашвили также указал, что заявление верховного представителя Евросоюза Каи Каллас относительно освобождения задержанных также противоречит принципам верховенства права.



«Они говорят нам, чуть ли не дадут нам списки тех, кого надо арестовать, а также списки тех, кого следует освободить», — сказал Папуашвили, добавив, что это противоречит принципам верховенства закона.



Между тем, первый вице-спикер парламента ГМ Гия Вольский в своем критическом заявлении в адрес Герчинского указал следующее:



«О Герчинском хочу сказать, что в Грузии он – не прокурор, и не тот человек, который имеет право вмешиваться во внутренние процессы страны. [Он не имеет право] собирать людей, которые, как ему кажется, являются проводниками европейских интересов, а тем более выступать организатором определенных политических акций, а также подключаться к ним, как некоторые страны-члены Евросоюза. Шалва Папуашвили является законодателем, и он дает свои заключения, политические оценки текущим процессам, как и любой другой, однако Герчинскому одни нравятся, а другие — нет. Он проявил свой политический вкус, что также является неверным, недипломатичным и, зачастую, весьма неподобающим».



Ранее посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что ЕС не может смириться с насилием, безнаказанностью и запугиванием населения, и именно поэтому ЕС работает над введением санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека, хотя среди 27 государств-членов ЕС нет единодушия по поводу санкций.



Посол ЕС также ответил на вопрос о персональных санкциях.



«Мы выявили несколько лиц, ответственных за насилие в отношении мирных демонстрантов, и государства-члены рассматривают их имена. Введение санкций требует единогласия, а его сейчас нет, но мы пытаемся его достичь», — отметил посол ЕС.



Словакия и Венгрия выступают против введения санкций внутри ЕС, хотя другие члены ЕС могут самостоятельно рассматривать санкции.





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